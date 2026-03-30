Simone evolve verso infrastruttura di dati legali AI-ready

(Teleborsa) - Simone ha annunciato l’evoluzione del proprio modello di business. Attraverso un’avanzata infrastruttura tecnologica proprietaria, Simone LexCore), il patrimonio editoriale del Gruppo si sta trasformando in un dataset giuridico strutturato che abilita tre mercati distinti: vendita diretta di dataset giuridici (banche dati in licenza o abbonamento); fornitura di API a software Legal che integrano i dati direttamente tramite interfacce programmatiche; alimentazione di strumenti di Legal AI: dataset pronti per il training o la knowledge base di chatbot, assistenti contrattuali, piattaforme di Contract Analysis, Document Review e Legal Research e altri sistemi di IA.



Questo traguardo, precisa Simone, completa il progetto strategico di monetizzazione multi-canale del Patrimonio Giuridico, avviato

nel 2025 con l’ingresso del Gruppo nell’Alta Formazione giuridica.



Simone ha fatto sapere di aver sottoscritto il primo accordo per la concessione in licenza dei propri contenuti giuridici strutturati destinati allo sviluppo di soluzioni basate su IA generativa nel settore legale. Il contratto, della durata iniziale di 12 mesi con rinnovo automatico, è stato siglato con una primaria società italiana attiva nello sviluppo di servizi digitali per studi professionali, enti e organismi pubblici, nonché nelle tecnologie di interfacciamento con il sistema della giustizia telematica e prevede l’utilizzo dei contenuti per il territorio italiano.



Il Ceo Luca Misso, ha commentato: “La qualità, la competenza, la verifica umana non sono un costo: sono un confine etico. L’intelligenza artificiale può essere equa e utile solo quando è nutrita da conoscenza certificata e guidata da persone che si assumono il peso delle conseguenze. In un contesto in cui l’intelligenza artificiale diventa sempre più uno strumento di supporto alle decisioni giuridiche, la validazione del dato non è un dettaglio tecnico, ma una scelta di metodo e di responsabilità. Allo stesso tempo, nell’ambito giuridico, la sola disponibilità del dato non è sufficiente: è fondamentale poter contare su contenuti autoriali qualificati, esplicazioni delle norme e contributi dottrinali che, esprimendo il pensiero scientifico dei giuristi, rendono possibile il vero studio e la piena comprensione della materia giuridica.”

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