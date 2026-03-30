Sysco crolla in Borsa dopo l’annuncio dell’acquisizione di Jetro Restaurant Depot

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo Sysco che presenta un calo dell'11,95%.



Il distributore alimentare ha annunciato che acquisirà Jetro Restaurant Depot, principale grossista alimentare cash & carry degli Stati Uniti per circa 29,1 miliardi di dollari. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Jetro Restaurant Depot riceveranno 21,6 miliardi di dollari in contanti e 91,5 milioni di azioni Sysco.



Lo scenario su base settimanale del distributore di prodotti all'industria alimentare alla ristorazione rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Lo status tecnico di Sysco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 70,08 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 74,62. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 68,13.



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