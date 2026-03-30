Milano 11:49
43.368 -0,02%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
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Londra 11:49
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Francoforte 11:49
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Vendite dettaglio Spagna (YoY) in febbraio

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Vendite dettaglio Spagna (YoY) in febbraio
Spagna, Vendite dettaglio in febbraio su base annuale (YoY) +2,2%, in calo rispetto al precedente +4% (la previsione era +3,8%).
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