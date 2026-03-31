Milano 9:33
43.857 +0,08%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 9:33
10.173 +0,44%
22.593 +0,13%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 30/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 30/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo

Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un +0,03%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,6256. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,627. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,6284.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```