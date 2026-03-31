Analisi Tecnica: EUR/CAD del 30/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo

Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un +0,03%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,6256. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,627. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,6284.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)