Milano 9:34
43.848 +0,06%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 9:34
10.169 +0,41%
22.586 +0,10%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 30/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 30/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo

Contenuto ribasso per il CABLE, che archivia la sessione in flessione dello 0,63%.

Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3134, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3287. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3083.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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