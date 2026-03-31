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Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,07%)

Il DAX prende il via a 22.578,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,07%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,07%, a quota 22.578,84 in apertura.
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