Milano 9:36
43.900 +0,17%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 9:36
10.177 +0,49%
22.605 +0,19%

Borsa: Andamento laterale per Milano (0%)

Il FTSE MIB prende il via a 43.821,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (0%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto 0%, a quota 43.821,26 in apertura.
Condividi
```