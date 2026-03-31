Milano 9:38
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Nasdaq 30-mar
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Dow Jones 30-mar
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Consumi familiari Francia (MoM) in febbraio

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Consumi familiari Francia (MoM) in febbraio
Francia, Consumi familiari in febbraio su base mensile (MoM) -1,4%, in calo rispetto al precedente +0,4% (la previsione era -0,3%).
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