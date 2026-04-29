RES, Antonio Valerio nominato Amministratore Delegato

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Recupero Etico Sostenibile , società attiva da oltre 30 anni nella circular economy e nella sostenibilità ambientale quotata su Euronext Growth Milan, ha nominato Antonio Valerio (classe 1973) Amministratore Delegato con conferimento dei relativi poteri.



Il CdA ha verificato con esito positivo i requisiti di onorabilità e professionalità dei consiglieri nominati e i requisiti di indipendenza degli amministratori indipendenti Enrico Testa, Piero Angelone e Marco Maria Fumagalli. Il Consiglio ha inoltre approvato il primo bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2025, redatto su base volontaria.



Infine, è stato accolto l'ingresso di Enzo Scalia come Senior Strategic Advisor con focus sulle operazioni di M&A: Scalia vanta oltre 35 anni di esperienza nell'economia circolare in Italia e a livello internazionale, con un ruolo nella nascita dei principali sistemi EPR nazionali tra cui Corepla e Conai, ed è stato fondatore e Direttore Generale del gruppo Relife per oltre 15 anni.

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