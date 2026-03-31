FOPE, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 50 euro per azione (da 47 euro) il prezzo obiettivo su FOPE , azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, confermando il giudizio sul titolo a "Buy" visto l'upside potenziale del 32%.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il 2025, gli analisti hanno modificato le stime sia per l’anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano ricavi 2026 pari a 110 milioni di euro e un EBITDA pari a 24,1 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 21,9%.



Per gli anni successivi, si aspettano che i ricavi possano aumentare fino a 144,2 milioni di euro nel FY28 (CAGR 25-28: 15,5%), con EBITDA pari a 32,75 milioni di euro nel FY28 (marginalità del 22,7%), in crescita rispetto a 20,52 milioni di euro del FY25 (EBITDA margin del 21,9%). A livello patrimoniale, stimano per il FY28 una NFP cash positive pari a 13,89 milioni di euro.



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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