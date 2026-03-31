Francia, a marzo inflazione attesa accelera più delle stime

(Teleborsa) - Attesa in aumento l'inflazione in Francia a marzo. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base mensile al +0,9%, rispetto al +0,6% del mese precedente e in linea con quanto atteso dagli analisti.



Su base annua si stima un aumento dell'1,7%, in questo caso superiore al +1,6% del consensus e dopo il +0,9% di febbraio.



L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale dell'1,9%, rispetto al +1,1% del mese precedente. Su base mensile si rileva un +1,1% contro il +0,7% precedente.



(Foto: Anthony Choren su Unsplash)

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