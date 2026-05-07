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Bilancia commerciale Francia in marzo
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07 maggio 2026 - 09.30
Francia,
Bilancia commerciale in marzo pari a -6,9 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente -5,5 Mld Euro (la previsione era -6,7 Mld Euro).
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