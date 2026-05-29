Giappone, produzione industriale cresce ad aprile, prevista accelerazione a maggio

(Teleborsa) - Accelera la produzione delle fabbriche giapponesi ad aprile. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è salito dello 0,8% su mese, rispetto al -0,4% della rilevazione finale di marzo e del consensus. A febbraio si era registrata una caduta del 2%.



Per il mese di maggio si prevede una crescita del 5,1%, mentre le stime a due mesi per giugno indicano una flessione dello 0,4%.

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