Francoforte: movimento negativo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di acciaio , che presenta una flessione del 3,14%.



Lo scenario su base settimanale di ThyssenKrupp rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,54 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,44. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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