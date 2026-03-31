GEL, utile netto 2025 in calo a 0,2 milioni
(Teleborsa) - GEL chiude l'esercizio 2025 con ricavi netti pari a 14,9 milioni euro (15,3 milioni al 31 dicembre 2024). L’EBITDA al 31 dicembre 2025, ammonta a 1,5 milioni (EBITDA Margin del 9,8% circa) rispetto a 1,8 milioni al 31 dicembre 2024. L’EBIT a 0,6 milioni, corrispondente ad un EBIT Margin del 3,8% circa (1 milione al 31 dicembre 2024). L’Utile Netto si porta a 0,2 milioni (Euro 0,6 milioni nel 2024). La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 2,4 milioni, in netto miglioramento rispetto a 3,3 milioni al 31 dicembre 2024.
```