Londra: risultato positivo per BT Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni , che tratta in utile del 2,92% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di BT Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di BT Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,231 sterline. Prima resistenza a 2,274. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,202.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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