Neurosoft, utile in calo a 1,19 milioni di euro nel 2025. Niente dividendo

(Teleborsa) - Neurosoft , società greca quotata su Euronext Growth Milan che fornisce software che ottimizzano i processi aziendali ed operativi, ha comunicato che i ricavi consolidati dell'esercizio 2025 si sono attestati a 34,74 milioni di euro, in calo dell'8,4% rispetto all'esercizio 2024, principalmente a causa della normalizzazione dei volumi di progetto dopo un anno precedente particolarmente positivo. Allo stesso tempo, un importante contratto acquisito verso la fine dell'anno - originariamente previsto per essere parzialmente eseguito entro il 2025 - è stato posticipato al 2026, ponendo solide basi per l'anno a venire.



L'EBITDA si è attestato a 3,86 milioni di euro, in calo del 6% su base annua, grazie al rigoroso controllo dei costi che ha compensato l'impatto del calo dei ricavi sulla redditività operativa. L'utile ante imposte (EBT) si attesta a 1,71 milioni di euro, con una diminuzione del 23,9% su base annua, e, di conseguenza, l'utile netto è pari a 1,19 milioni di euro, in calo del 29,37%.



Il board Neurosoft ha deliberato di proporre all'assemblea l'accantonamento dell'utile interamente a riserva di utili non distribuiti e ha approvato la non distribuzione di dividendi relativi ai risultati dell'esercizio 2025.



"Il 2025 è stato un anno di consolidamento strategico per la nostra azienda - ha dichiarato il CEO Epameinondas Paschalidis - Sebbene i ricavi si siano attestati a 34,74 milioni di euro, riflettendo condizioni di mercato meno favorevoli rispetto all'anno precedente, abbiamo mantenuto una solida redditività e intrapreso azioni decisive per rafforzare il nostro bilancio. Il nostro margine lordo è migliorato al 23,8%, rispetto al 22,1% del 2024, a dimostrazione del nostro costante impegno verso progetti di maggior valore e della disciplina operativa. In particolare, abbiamo ridotto il nostro debito netto del 75%, portandolo a soli 0,49 milioni di euro, mentre il patrimonio netto è cresciuto a 9,51 milioni di euro: una chiara prova di una forte generazione di cassa e di una base finanziaria più solida. È importante sottolineare che nel corso del 2025 ci siamo aggiudicati una serie di contratti significativi, per un valore complessivo considerevole, che saranno eseguiti nel corso del 2026. Questo crescente portafoglio ordini ci fornisce una solida base di ricavi e un trampolino di lancio sicuro per il nuovo anno".



"Questi risultati confermano che la nostra strategia sta funzionando: stiamo costruendo un'azienda più snella e resiliente, posizionata per cogliere le opportunità di crescita in base all'evoluzione delle condizioni di mercato - ha aggiunto - Entriamo nel 2026 con un bilancio solido, una pipeline di progetti robusta e la fiducia nella nostra capacità di generare valore sostenibile per i nostri azionisti".



(Foto: Priscilla Du Preez su Unsplash)

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