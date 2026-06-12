Credem Holding, dividendo 2025 in pagamento dal 25 giugno (data stacco cedola)

(Teleborsa) - Credito Emiliano Holding ha reso noto che, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria dell’11 giugno 2026, il dividendo relativo all’esercizio 2025 è di 3,00 euro per azione.



Il dividendo sarà messo in pagamento dal 25.06.2026 (data stacco cedola) presso i relativi intermediari. Gli Azionisti che posseggono materialmente i titoli potranno incassare il dividendo presso gli sportelli di Credito Emiliano S.p.A., previa esibizione del certificato originale.



(Foto: © Jakub Jirsák / 123RF)

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