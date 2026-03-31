Piazza Affari: andamento rialzista per CIR

(Teleborsa) - Avanza la holding finanziaria , che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di CIR rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,6743 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,6793. Il peggioramento della società fondata da Carlo De Benedetti è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,6727.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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