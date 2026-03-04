Piazza Affari: risultato positivo per CIR

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding finanziaria
, in guadagno del 3,48% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap
, ad evidenza del fatto che il movimento di CIR
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il quadro tecnico della società fondata da Carlo De Benedetti
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,6723 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,6903. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,6607.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)