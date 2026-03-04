Piazza Affari: risultato positivo per CIR

holding finanziaria

FTSE Italia Mid Cap

CIR

società fondata da Carlo De Benedetti

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno del 3,48% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il quadro tecnico dellasegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,6723 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,6903. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,6607.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)