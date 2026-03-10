Milano 13:52
Piazza Affari: in forte denaro CIR

(Teleborsa) - Effervescente la holding finanziaria, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,23%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di CIR evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società fondata da Carlo De Benedetti rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,6767 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,6967. Il peggioramento di CIR è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,6633.

