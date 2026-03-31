Piazza Affari: si concentrano le vendite su STMicroelectronics
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda italo-francese di semiconduttori, con un ribasso del 2,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di STMicroelectronics, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore di chip, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 26,83 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 27,46 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 26,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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