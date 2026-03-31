Pictet raccoglie 400 milioni prima strategia diretta nel private equity

(Teleborsa) - Il Gruppo Pictet annuncia il closing della sua prima strategia diretta di private equity, con una raccolta di 403 milioni di euro. Tra i principali sottoscrittori si segnalano fondazioni, fondi pensione, family office istituzionali e imprenditori.



Il fondo Pictet Private Equity Entrepreneur Capital I investe in medie aziende private europee – principalmente a conduzione familiare – con un focus tematico nei comparti dei servizi e della formazione B2B.



Il team di Pictet collabora a stretto contatto con i founder e il management delle società selezionate, con focus sulla creazione di valore nel tempo attraverso investimenti nella trasformazione tecnologica, ampliamento delle capacità di go-to-market (accesso al mercato) per favorire una crescita organica e accompagnare strategie di espansione 'buy and build' (crescita per aggregazione).



Con questo nuovo fondo, che si contraddistingue per investimenti diretti, il Gruppo Pictet amplia ulteriormente la propria offerta nel private equity, dopo aver investito per oltre trentacinque anni in private equity indiretto e tramite co-investimenti al fianco di altri fondi. Ad oggi, il Gruppo ha impegnato capitale in oltre 300 operazioni di co-investimento e gestisce oltre 54 miliardi in asset alternativi.



Dal lancio, il Fondo ha già realizzato cinque investimenti, tra cui Pareto FM, società britannica di servizi tecnici e facility management che supporta i clienti nella gestione e valorizzazione degli asset immobiliari, Technology Services Group (TSG), azienda britannica specializzata nella gestione e ottimizzazione di servizi dell’ecosistema Microsoft, QGroup, azienda tedesca attiva nei servizi di cybersecurity, Tretor, società di servizi contabili con sede a Liestal (Basilea).



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