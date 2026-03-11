CVC, buyback da 350 milioni di euro dopo utile 2025 sopra le attese. AUM a 205 miliardi

CVC Capital Partners

(Teleborsa) -, colosso europeo del private equity quotato ad Amsterdam, ha chiuso il 2025 condi 148 miliardi di euro al 31 dicembre 2025, +1% rispetto all'esercizio 2024, con Credit, Secondaries e Infrastructure (ora oltre il 50% del FPAUM) in crescita del 12%, trainato dalla solida raccolta fondi; ciò compensa una riduzione del FPAUM del Private Equity a seguito di livelli record di realizzi. Glisono a 205 miliardi di euro. CVC segnala anche unalorda di 23 miliardi di euro nel 2025, con un forte contributo nei settori Credit, Secondaries and Infrastructure.Lesono state di 1,5 miliardi di euro, +9% rispetto all'esercizio 2024, l'di 1,1 miliardi di euro, +13% rispetto all'esercizio 2024. L'dopo le imposte è stato di 873 milioni di euro, +5% rispetto all'esercizio 2024, oltre gli 867 milioni di euro previsti nel consensus degli analisti."Il 2025 è stato un- ha commentato il- Abbiamo raggiunto risultati record, generando rendimenti molto interessanti che rafforzano la nostra fiducia nella futura raccolta fondi. Abbiamo continuato a espandere le nostre piattaforme Credito, Secondarie e Infrastrutture, che ora rappresentano oltre la metà del nostro patrimonio gestito fee-paying , e stiamo assistendo a uno slancio molto incoraggiante nel Private Wealth e nelle Assicurazioni. La pre-commercializzazione del nostro Fondo X di Private Equity Europa/America sta procedendo bene, in vista del lancio previsto per l'inizio del 2027. Ci aspetta un'entusiasmante opportunità di mercato e siamo in un'ottima posizione per capitalizzarla".CVC ha annunciato il lancio immediato di unfino a 350 milioni di euro, sostenuto dalla solida posizione finanziaria di CVC, dal modello di business che genera flussi di cassa e dalla fiducia nelle prospettive di crescita fino al 2028.