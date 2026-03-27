Smart Capital, l'utile vola a 8,9 milioni nel 2025. Dividendo di 0,05 euro

(Teleborsa) - Smart Capital , holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equit, ha chiuso il 2025 con un utile consolidato di 8,9 milioni di euro, che include anche il risultato di pertinenza di terzi per 0,05 milioni, rispetto ai circa 1,4 milioni del 2024 (+536%). Il risultato è stato realizzato grazie: al complessivo buon andamento delle partecipate i cui risultati sono stati ben più positivi di quanto si potesse prevedere, aspetto che ha consentito alle stesse di remunerare i soci con dividendi anche significativi; alla prosecuzione dell'attività di advisory rivolta sia a società del gruppo sia, sempre con un approccio molto esclusivo, a società terze; e ad alcune exit di partecipazioni del portafoglio che hanno consentito di realizzare significativi capital gain.



"Il 2025 ha rappresentato il quinto anno di piena operatività di Smart Capital, confermando e consolidando un percorso di significativa crescita dei principali indicatori economici e patrimoniali. Nel corso dell'esercizio, in continuità con le linee strategiche già tracciate negli anni precedenti, sono stati avviati ulteriori verticali complementari, tra cui il polo della meccanica con l'acquisizione di Officina Ci-Esse ed il verticale della consulenza alle PMI mediante l'integrazione tra Smart4Tech, CrowdFundMe e WeAreStarting", hanno commentato Andrea Costantini, presidente e AD, e Andrea Faraggiana, Managing Partner e DG di Smart Capital.



"Nel medesimo periodo, oltre ad un incessante lavoro di sostegno allo sviluppo delle partecipate, sono state completate alcune rilevanti operazioni di disinvestimento, che hanno contribuito in maniera determinante al conseguimento dei migliori risultati del Gruppo dalla sua costituzione - hanno aggiunto - L'esercizio si è infine concluso con la sottoscrizione di una prima tranche dell'aumento di capitale in opzione, il cui completamento è previsto avvenire entro il mese di marzo 2026, con l'ingresso nel capitale di ulteriori importanti famiglie imprenditoriali italiane".



La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2025, senza considerare attività finanziarie non correnti ritenute sotto il profilo gestionale liquidità utilizzabile a breve, era positiva (debito) per circa 18,4 milioni di euro, rispetto a -3,3 milioni al 31 dicembre 2024. La PFN Adjusted è invece negativa (cassa) per -25,1 milioni (vs. -11,6 milioni al 31 dicembre 2024) e comprende gli investimenti temporanei prontamente liquidabili in fondi comuni, polizze e obbligazioni.



Alla data del 31 dicembre 25, gli investimenti rilevanti (con valorizzazione pari o superiore a 500 mila euro) in portafoglio di Smart Capital ammontano a 15, di cui 6 relativi a operazioni di private equity e 9 relativi a operazioni di private investments in public equity (PIPE).



Il CdA ha proposto di distribuire un dividendo lordo pari a 0,05 euro per azione, con data di stacco cedola il 18 maggio 2026, record date il 19 maggio 2026 e messa in pagamento il 20 maggio 2026.

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