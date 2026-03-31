Milano 9:41
43.941 +0,27%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 9:41
10.189 +0,60%
22.652 +0,39%

PIL Regno Unito (QoQ) nel quarto trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PIL Regno Unito (QoQ) nel quarto trimestre
Regno Unito, PIL nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,1%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```