Milano 12:31
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Partite correnti Regno Unito nel primo trimestre

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Partite correnti Regno Unito nel primo trimestre
Regno Unito, Partite correnti nel primo trimestre pari a -22,1 Mld £, in aumento rispetto al precedente -27,2 Mld £ (la previsione era -22,2 Mld £).
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