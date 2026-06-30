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Partite correnti Regno Unito nel primo trimestre
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30 giugno 2026 - 09.00
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Partite correnti nel primo trimestre pari a -22,1 Mld £
, in aumento rispetto al precedente -27,2 Mld £ (la previsione era -22,2 Mld £).
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