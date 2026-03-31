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Prezzi produzione Francia (YoY) in febbraio
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31 marzo 2026 - 08.55
Francia,
Prezzi produzione in febbraio su base annuale (YoY) -2,4%
, in calo rispetto al precedente -2,3%.
(Foto: Stephen Finn - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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