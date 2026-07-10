Appuntamenti macroeconomici del 10 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 10/07/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,1%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,6%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,2%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 2,4%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,3%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,5%)
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