Unicredit, Assemblea approva Bilancio 2025 e distribuzione dividendo di 1,7208 euro

(Teleborsa) - Si è svolta oggi l'Assemblea di UniCredit in sede ordinaria e straordinaria- IN sede ordinaria, è stato approvato, con il 98,65% del capitale sociale presente e avente diritto al voto, il Bilancio di esercizio 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.



L'Assemblea, sulla base del risultato di esercizio pari a 8.120.638.933,98 euro, ha deliberato, con il 99,97% del capitale sociale presente e avente diritto al voto, di destinare l’utile di esercizio come segue: alla copertura dell’acconto su dividendi distribuito il 26 novembre 2025, per un importo pari a 2.171.674.000 euro; ai Soci la distribuzione di un dividendo di 1,7208 euro per ogni azione in circolazione per un importo massimo di 2.578.326.000 euro; a iniziative sociali, di beneficenza e culturali a favore di UniCredit Foundation per un importo pari ad 35.000.000 euro; alla Riserva per iniziative sociali, di beneficenza e culturali finalizzata all'inclusione sociale e lavorativa dei giovani, alla promozione dell'educazione, al sostegno alle comunità maggiormente impattate dalla transizione energetica e alla promozione dell’innovazione come motore di sviluppo sostenibile e progresso sociale, un importo pari a 2.500.000 euro; alla Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio termine per il personale di Gruppo, un importo pari ad 55.000.000 euro; alla Riserva Statutaria per l'importo residuo. Il dividendo viene messo in pagamento il giorno 22 aprile 2026, con data di "stacco" (cedola n. 12) il 20 aprile 2026 a coloro che risulteranno azionisti al termine della giornata contabile del 21 aprile 2026 (record date).



L'Assemblea ha approvato, con il 99,98% del capitale sociale presente e avente diritto al voto, la copertura di riserve negative per complessivi 815.956.941,55 euro, mediante utilizzo della Riserva Statutaria per: 309.289.294,00 euro per l’affrancamento della riserva “extra profitti”; 297.037.675,63 euro per oneri connessi al pagamento nell’esercizio 2025 delle cedole relative agli strumenti di capitale Additional Tier 1 ed al rimborso anticipato dello strumento Additional Tier 1 emesso nel 2017; 205.688.008,37 euro per i pagamenti nel 2024 connessi al contratto di usufrutto correlato agli strumenti finanziari “Cashes”; 3.941.963,55 euro per esborsi connessi ai piani

di azionariato diffuso ai dipendenti approvati fino al 2017.



L'Assemblea, con il 99,63% del capitale sociale, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a effettuare atti di acquisto anche in via frazionata, per un numero massimo di 100.000.000 azioni UniCredit, previo rilascio dell’autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea (BCE).



L’Assemblea ha approvato, con 93,42% del capitale sociale la Relazione sulla Politica 2026 di Gruppo in materia di remunerazione e con il 64,50% del capitale sociale la Relazione sui compensi corrisposti. Via libera con il 96,38% del capitale sociale al Sistema Incentivante di Gruppo 2026 che prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie UniCredit – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento degli specifici obiettivi di performance nell’arco di un periodo pluriennale a selezionate risorse del Gruppo UniCredit.



Per la parte straordinaria, l'Assemblea ha delegato il Consiglio di Amministrazione a deliberare un aumento gratuito di capitale per massime 247 azioni ordinarie UniCredit al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2020, per massime 650.000 azioni ordinarie al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2021, per massime 1.750.000 azioni ordinarie al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2022, per massime 750.000 azioni ordinarie al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2023, per massime 450.000 azioni ordinarie al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2024, per massime 1.650.000 azioni ordinarie al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2025 e per massime 550.000 azioni ordinarie al servizio del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2020-2023.

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