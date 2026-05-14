ENAV, assemblea approva Bilancio 2025, dividendo e nomina CdA

Sandro Pappalardo confermato Presidente

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di ENAV , riunitasi in data odierna in sede ordinaria sotto la presidenza di Alessandra Bruni, ha approvato il Bilancio per l’esercizio 2025 ed ha preso visione del Bilancio consolidato 2025, che si è chiuso con un Utile netto consolidato di 93,1 milioni di euro.



L’Assemblea degli Azionisti, dopo avere determinato in 9 il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, ha provveduto alla nomina dello stesso, con durata del mandato per tre esercizi sociali e, pertanto, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.



Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Sandro Pappalardo, Stella Mele, Igor De Biasio, Antonella Ballone, Stefano Arcifa e Maria Cristina Vismara appartenenti alla Lista 1, presentata dal MEF in qualità di azionista di maggioranza con una quota del 53,28% del capitale sociale, votata dal 63,67% del capitale rappresentato in Assemblea; Enzo Peruffo, Maria Letizia Ermetes e Marco Rigotti appartenenti alla Lista 2, presentata da un gruppo di investitori istituzionali, complessivamente titolari di circa il 2,81% del capitale sociale, votata dal 27,36% del capitale rappresentato in assemblea.



L’Assemblea ha inoltre nominato Sandro Pappalardo Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinato i compensi spettanti ai componenti l’organo consiliare in euro 50.000 lordi annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in euro 30.000 lordi annui per ciascuno degli altri Consiglieri, oltre il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni.



L’Assemblea ha deliberato in senso favorevole rispetto alla proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo relativo al 2025 pari a 156,7 milioni di euro, corrispondenti a 0,29 euro per azione, con riferimento alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo verrà posto in pagamento il 24 giugno 2026 con data stacco cedola coincidente con il 22 giugno 2026 e record date coincidente con il 23 giugno 2026.



Infine, l’Assemblea ha approvato con deliberazione vincolante la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e si è espressa in senso favorevole, con deliberazione di carattere non vincolante, sulla seconda sezione di tale Relazione.



Approvato anche il Piano di incentivazione a breve termine relativo all’assegnazione di diritti a ricevere azioni a valere su una quota differita del Sistema di incentivazione di breve termine “STI” 2026 ed il Piano di incentivazione a lungo termine LTI 2026-2028.





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