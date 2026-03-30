Provvedimento Bankitalia su BFF Bank, Ad Sica: non stiamo perdendo l'accesso al mercato

(Teleborsa) - "Non condivido la valutazione per cui stiamo perdendo l'accesso al mercato
" e "ci sono molti modi per creare capitale. Dobbiamo valutare il pieno impatto della lettera che abbiamo ricevuto". Lo ha detto l'Ad di Bff Bank
, Giuseppe Sica, in conference call con gli analisti, a valle del provvedimento
arrivato nel fine settimana da Banca d'Italia, rispondendo a un analista che chiedeva se la società dovesse procedere a una ricapitalizzazione.
Sul punto, il Ceo ha ricordato che nel 2025 BFF Bank ha "raccolto il 50-60%" dei propri past due e "questa è una soluzione semplice" nel
caso in cui "dovessimo andare sotto pressione".
La comunicazione di Bankitalia è arrivata sabato e quindi "dobbiamo fare un fine tuning dei numeri
", ha aggiunto Sica aggiungendo che "mentre siamo abbastanza sicuri sul Cet1
, dobbiamo analizzare i numeri sul total capital
". "Nello scenario peggiore" in cui la riclassificazione da parte di Bff Bank di crediti a past due riguardi 1,3 miliardi di euro di esposizione l'indicatore di capitale Total Capital Ratio si troverebbe "di pochi punti base sopra o sotto
il minimo regolamentare", ha precisato il manager.
Sica ha rimarcato di non volere "uscire con un bilancio
dove ci sono ancora rilevanti fattori di incertezza
" e che l'obiettivo di BFF è fare chiarezza
sugli impatti dei rilievi di Bankitalia "entro il 30 aprile", quando il bilancio dovrà essere pubblicato.