BFF declassata di un notch da Moody's e posta sotto osservazione per ulteriore downgrade

(Teleborsa) - Moody's
ha declassato di un notch tutti i rating
di BFF Bank
, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, e li ha posti sotto osservazione per un possibile ulteriore declassamento
, inclusi: i rating sui depositi a lungo termine (LT) e a breve termine (ST) rispettivamente da Baa2/Prime-2 a Baa3/Prime-3, i rating dell'emittente a lungo termine e del debito senior non garantito da Ba2 a Ba3. Ha inoltre declassato il Baseline Credit Assessment (BCA) e l'Adjusted BCA di BFF da ba2 a ba3. In precedenza, l'outlook sui rating dei depositi a lungo termine di BFF e sui rating dell'emittente a lungo termine e del debito senior non garantito era stabile.
L'azione di rating è stata innescata dall'annuncio di BFF del 29 marzo 2026
, secondo cui la Banca d'Italia ha nominato temporaneamente due commissari
per supportare il CdA nella risoluzione delle carenze individuate nel quadro operativo e contabile della banca nell'ambito del factoring e nel suo sistema di controllo interno, nell'ambito di un'ispezione generale in corso. Nonostante tale nomina, gli organi di governo di BFF mantengono la piena autorità decisionale.
Il provvedimento regolamentare della Banca d'Italia si inserisce nel contesto di molteplici irregolarità relative alla classificazione prudenziale delle esposizioni creditizie nel factoring e nell'attività di concessione di prestiti
, ricorda Moody's. Questi risultati potrebbero portare, tra l'altro, a un aumento significativo delle esposizioni past due, potenzialmente fino a circa 1,3 miliardi di euro, e di conseguenza delle attività ponderate per il rischio (RWA), che potrebbero aumentare fino al 40% circa, secondo le stime dell'agenzia di rating al dicembre 2025. Ciò è dovuto all'inclusione degli interessi di mora e all'applicazione di meccanismi per la sospensione del computo dei giorni di ritardo nei pagamenti. Moody's prevede che gli effetti principali di queste misure sostanziali saranno riportati nel bilancio d'esercizio 2025, la cui pubblicazione è prevista entro la fine di aprile 2026.
Questa nuova misura regolamentare fa seguito al precedente profit warning
di BFF e all'annuncio della sostituzione del CEO
, avvenuto il 2 febbraio 2026. In tale data, BFF ha comunicato che una revisione interna ha individuato molteplici errori operativi, che hanno portato a una rettifica del patrimonio netto del 2024 e a consistenti accantonamenti a copertura di crediti, con ripercussioni sulla redditività almeno fino al 2027.
La revisione di Moody's per un eventuale declassamento
si concentrerà principalmente sulle implicazioni delle conclusioni e delle misure correttive della Banca d'Italia
sulla posizione patrimoniale di BFF, sul volume d'affari e sulla redditività, nonché sulla stabilità dei livelli di finanziamento e liquidità durante questo periodo di incertezza. Durante la revisione, Moody's rivaluterà anche la capacità di BFF di mantenere un cuscinetto costante di strumenti di assorbimento delle perdite a tutela dei depositi subordinati.
Considerata la revisione in corso per un possibile declassamento, "al momento non vi sono pressioni positive sui rating
", si legge nella nota di Moody's. I rating e le valutazioni delle banche potrebbero essere confermati ai livelli attuali se le azioni correttive intraprese dalla banca riuscissero ad affrontare con successo i rischi finanziari e di governance, senza effetti negativi significativi sulla solvibilità e sulla liquidità della banca stessa. I rating potrebbero essere declassati potenzialmente di più di un notch qualora si dovesse riscontrare un indebolimento del profilo creditizio della banca (evidenziato, tra l'altro, da una riduzione del capitale o della redditività, da un aumento del rischio degli attivi, da una minore diversificazione degli attivi o da significativi deflussi di depositi).