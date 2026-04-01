Circle, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 11,60 euro per azione (da 10,50 euro) il prezzo obiettivo su Circle , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, confermando il giudizio sul titolo a "Buy" visto l'upside potenziale del 14%.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il 2025, gli analisti hanno modificato le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un Valore della Produzione 2026 pari a 28 milioni di euro e un EBITDA pari a 6,85 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 24,5%.



Per gli anni successivi, si aspettano che il Valore della Produzione possa aumentare fino a 38,70 milioni di euro (CAGR 25-29: 11,4%) nel FY29E, con EBITDA pari a 10 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 25,8%), rispetto a 6,07 milioni di euro del 2025 (corrispondente ad un EBITDA margin del 24,2%). Infine, stimano una NFP Adjusted per il 2026 cash positive pari a 8,07 milioni di euro.

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