Marzocchi Pompe, Integrae SIM lima target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato a 5,10 euro
per azione (da 5,20 euro) il prezzo obiettivo
su Marzocchi Pompe
, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, confermando il giudizio
sul titolo a "Buy
" visto l'upside potenziale del 136%.
Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il 2025
, gli analisti modificano le stime
sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano ricavi 2026
pari a 37 milioni di euro e un EBITDA pari a 4,1 milioni di euro, corrispondente a una marginalità dell'11,1%.
Per gli anni successivi
, si aspettano che i ricavi possano aumentare fino a 40 milioni di euro (CAGR 25-28: 1,2%) nel 2028, con EBITDA pari a 6,75 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 16,9%), in crescita rispetto a 3,46 milioni di euro del 2025 (corrispondente ad un EBITDA margin del 9,3%). A livello patrimoniale, stimano per il 2028 una NFP pari a 1,66 milioni di euro di debito.