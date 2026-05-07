Stevanato, farmaci anti-obesità trainano il fatturato nel primo trimestre

(Teleborsa) - Stevanato Group , gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un fatturato totale in aumento del 7% su base annua (10% a tassi di cambio costanti) raggiungendo i 273,6 milioni di euro, grazie a un incremento del 13% (16% a tassi di cambio costanti) del segmento Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions (BDS), che ha compensato il calo del fatturato del segmento Engineering. Il fatturato derivante da soluzioni ad alto valore aggiunto è aumentato del 17% su base annua, attestandosi a 128,6 milioni di euro, e ha rappresentato il 47% del fatturato totale.



L'EBITDA rettificato è aumentato a 65,5 milioni di euro e il margine EBITDA rettificato è migliorato di 150 punti base, raggiungendo il 23,9%. L'utile netto è stato di 28 milioni di euro, con un utile per azione di 0,10 euro; l'utile netto rettificato è salito a 29,6 milioni di euro e l'utile per azione rettificato è aumentato a 0,11 euro, rispetto a 0,10 euro dello stesso periodo dell'anno precedente.



"Il primo trimestre ha rappresentato un solido inizio per il 2026, evidenziato dal forte slancio del segmento BDS, che ha registrato una crescita del 16% a tassi di cambio costanti, trainata dall'aumento dei ricavi nella maggior parte delle categorie di prodotto, sia per i prodotti ad alto valore aggiunto che per quelli standard - ha detto il CEO Franco Stevanato - Come previsto, maggiori ammortamenti hanno ridotto i margini di profitto lordo nel trimestre, ma i risultati riflettono anche i miglioramenti finanziari di Fishers e Latina, grazie all'aumento della produzione, che a sua volta sta guidando la crescita delle soluzioni ad alto valore aggiunto. I ricavi derivanti dai farmaci biologici, il nostro mercato finale in più rapida crescita, sono aumentati del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainati dai GLP-1, che hanno rappresentato circa il 21-22% del fatturato totale dell'azienda. Il nostro successo in questa classe di farmaci di punta dimostra la fiducia e l'affidabilità che i clienti ripongono nel Gruppo Stevanato per la fornitura di prodotti di alta qualità su larga scala per i loro farmaci più preziosi."



L'azienda conferma le previsioni per l'esercizio 2026 e continua a prevedere: ricavi compresi tra 1,26 e 1,29 miliardi di euro; EBITDA rettificato compreso tra 331,8 milioni e 346,9 milioni di euro; utile per azione diluito rettificato compreso tra 0,59 e 0,63 euro.



"Guardando al futuro, i nostri investimenti strategici e la nostra attenzione a soluzioni scalabili e ad alto valore aggiunto ci consentono di capitalizzare sulla crescita accelerata dei farmaci biologici e delle terapie iniettabili - ha aggiunto Stevanato - Grazie alla nostra flessibilità operativa e alla leadership competitiva nelle principali categorie di prodotti, siamo fiduciosi nella nostra capacità di supportare i clienti e di guidare il successo futuro".

Condividi

```