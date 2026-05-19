Iniziative Bresciane approva delibera quadro per sostegno a Progetto Fiume Arno
(Teleborsa) - Il CdA di Iniziative Bresciane, in continuità con quanto fatto negli ultimi esercizi a partire dal 2021, ha approvato l’annuale delibera quadro relativa ad operazioni con parti correlate e, in particolare, avente ad oggetto il supporto finanziario per l’esecuzione del c.d. "Progetto Fiume Arno", realizzato per il tramite di Iniziative Toscane, società di progetto controllata da INBRE.
(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
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