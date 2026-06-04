Zurich Italia lancia nuova soluzione dedicata alla gestione dei rischi nei data center

(Teleborsa) - Zurich Italia ha lanciato sul mercato Zurich Protezione Data Center, la nuova soluzione dedicata alla gestione dei rischi nei data center, un settore in rapida crescita e sempre più strategico per la competitività del Paese. Secondo l'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano, l'Italia sta vivendo un vero e proprio boom: nel triennio 2023-2025 sono stati investiti oltre 7 miliardi di euro in nuove infrastrutture, mentre le previsioni per il periodo 2026-2028 superano i 25 miliardi di euro, distribuiti su più di 80 progetti.



"La crescita dei data center in Italia rappresenta un'opportunità strategica per il paese, ma richiede un approccio sempre più evoluto alla gestione del rischio - ha dichiarato Massimiliano Roveda, Head of Commercial Insurance di Zurich Italia - Si tratta di particolari infrastrutture dove ogni interruzione operativa può generare impatti economici rilevanti, sia in termini di perdita di ricavi sia di danni reputazionali. Per questo è fondamentale intervenire in modo proattivo, integrando competenze di risk engineering fin dalle prime fasi dei progetti".



Nell'ambito dell'offerta Protezione Data Center Zurich mette a disposizione dei propri clienti le competenze complementari di Zurich Resilience Solutions, la divisione di risk advisor del Gruppo dedicata alla gestione dei rischi aziendali. Composta da un team di 100 ingegneri specializzati, Zurich Resilience Solutions è in grado di accompagnare investitori e operatori lungo tutte le fasi del ciclo di vita dei data center, dalla fase di pianificazione fino al completamento dei lavori, aiutando i clienti a rafforzare la resilienza operativa e a ridurre l'esposizione ai rischi prima che si manifestino criticità.



Il lancio di Zurich Protezione Data Center in Italia si inserisce in una più ampia strategia globale del Gruppo a supporto dello sviluppo dei data center, dopo il debutto negli Stati Uniti, dove nel solo 2025 Zurich ha sottoscritto oltre 245 progetti di costruzione nel settore. La soluzione viene ora progressivamente estesa anche a Brasile, Germania, Paesi nordici e Spagna, oltre che in Italia, con ulteriori lanci previsti in altri mercati nel corso del 2026.

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