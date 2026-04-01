Intesa Sanpaolo, finanziamento in pool da 290 milioni di dollari per accumulo energetico in Nevada

(Teleborsa) - La Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo , guidata da Mauro Micillo, ha partecipato, insieme a un pool di banche internazionali, a un finanziamento di circa 290 milioni di dollari a favore di un progetto di accumulo di energia a batteria situato a Boulder City in Nevada, Stati Uniti.



L’operazione sosterrà la costruzione e la gestione del progetto Roccasecca, un sistema di accumulo energetico a batteria da 127 MW / 506 MWh attualmente in costruzione e previsto entrare in esercizio commerciale nel 2026. Una volta completato, si prevede che contribuirà a rafforzare l’efficienza e la flessibilità della rete elettrica nel mercato energetico del sud-ovest degli Stati Uniti.



Il finanziamento si inserisce nell’operazione di vendita del progetto Roccasecca da parte di IOWN Energy, per conto del proprio cliente Eolus North America, a DESRI, uno dei principali produttori indipendenti di energia.



Nicola Doninelli, Head of Distribution Platforms & GTB della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Questa operazione conferma il nostro impegno nel sostenere lo sviluppo di infrastrutture energetiche avanzate negli Stati Uniti. L’accumulo di energia è un elemento chiave della transizione energetica e siamo lieti di mettere a disposizione le nostre capacità di project finance e la nostra competenza settoriale per supportare progetti che contribuiscono a un sistema energetico più sostenibile e resiliente.”



Nell’ambito del finanziamento, la Divisione IMI CIB, insieme ad altre banche internazionali, ha agito come Coordinating Lead Arranger, confermando il ruolo di Intesa Sanpaolo come partner di riferimento in operazioni complesse di project finance, in particolare nel settore delle energie rinnovabili.



Questa operazione si aggiunge ai numerosi progetti che hanno visto la Banca a supporto di operazioni nell’ambito delle energie rinnovabili in tutto il Paese, tra cui il finanziamento di Big Muddy in Illinois, uno dei più rilevanti impianti fotovoltaici del Midwest, confermando l’impegno del Gruppo nell’accelerare la transizione energetica nelle Americhe.

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