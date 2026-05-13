Italmobiliare, ricavi aggregati e MOL in crescita nel primo trimestre

NAV per azione sostanzialmente in linea al 31 dicembre 2025.

(Teleborsa) - Italmobiliare , holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi delle Portfolio Companies pari a 395,7 milioni, in aumento su base annua del 5,4%. Sul risultato incidono principalmente le ottime performance di CDS-Casa della Salute (+34%), Caffè Borbone (+5,6%), Iseo (+8,8%) e Bene Assicurazioni (+8,6%).



Il margine operativo lordo aggregato si attesta a 28,1 milioni, con un incremento del 16,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Il risultato beneficia dei buoni risultati di CDS-Casa della Salute, Caffè Borbone, Tecnica Group e Iseo, che hanno registrato una significativa crescita del MOL rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



Il Gruppo prosegue nella propria strategia mirata alla sostenibilità. La holding Italmobiliare ha definito i propri obiettivi Net-Zero secondo il protocollo della Science Based Targets initiative, inviandoli alla validazione da parte del team di esperti di SBTi.



Il Net Asset Value di Italmobiliare, escludendo le azioni proprie, risulta pari a 2.299,7 milioni (2.304,9 milioni di euro al 31 dicembre 2025) e, considerando l’effetto del buy-back per 0,9 milioni, registra una performance netta negativa per 4,3 milioni. Al 31 marzo 2026 il NAV per azione è pari a 54,7 euro, sostanzialmente in linea con l’analogo valore al 31 dicembre 2025.



La posizione finanziaria netta di Italmobiliare S.p.A. è positiva e pari a 225,2 milioni (231 milioni di euro al 31 dicembre 2025), una dotazione significativa che consente alla società di cogliere eventuali opportunità e di continuare a sostenere le Portfolio Companies, dotandole, laddove necessario, delle risorse necessarie ad intensificare il percorso di crescita organica e inorganica.

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