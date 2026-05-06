Bialetti accelera nel 2025: crescita a doppia cifra del fatturato

(Teleborsa) - L'Assemblea di Bialetti
, tenutasi il 30 aprile 2026, ha esaminato e approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. I ricavi
consolidati sono in crescita del 10,8% rispetto al 2024, l’EBITDA
normalizzato pari 24 milioni di euro, pari al 14,5% del fatturato. L’indebitamento finanziario
netto risulta quasi dimezzato (da 114,5 a 69,6 milioni di euro) e il patrimonio netto è tornato positivo per 29,8 milioni di euro. Il risultato netto
di Gruppo è pari a 0,3 milioni di euro, rispetto al 2024 (-1,1 milioni di euro). Sull’utile netto, spiega la società nella nota dei conti, hanno inciso negativamente oneri finanziari correlati al vecchio debito e oneri non ricorrenti, per circa 4 milioni di euro.
La società di revisione Deloitte & Touche ha espresso un giudizio favorevole attestando la corretta rappresentazione in conformità ai principi contabili IFRS e ha anche evidenziato che, sulla base degli elementi e delle valutazioni poste a fondamento del bilancio, risulta appropriata l’adozione del presupposto della continuità aziendale.
Questi risultati riflettono la bontà del percorso di ristrutturazione della Società, che si è completato con l’acquisizione della totalità delle azioni di Bialetti Industrie da parte del Gruppo Nuo. Tale operazione ha permesso a Bialetti di dotarsi di una struttura finanziaria equilibrata e stabile, il che, insieme alla capacità dell’azienda stessa di operare in un contesto macroeconomico complesso, ha consentito di affrontare numerose avversità: da una lato, le tensioni geopolitiche, che hanno segnato i commerci internazionali degli ultimi anni e l’instabilità persistente dei mercati finanziari; dall’altro l’aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare del caffè verde, e dei trasporti, fino all’l’incremento dei dazi applicati dall’autorità doganale statunitense sulle importazioni di caffettiere.Giuseppe Morici, Presidente de CDA di Bialetti Industrie
ha dichiarato: “Bialetti è un’azienda straordinaria, che rappresenta nel mondo il rito italiano del caffè della moka. Il 2025 per l’azienda è stato un anno di passaggio, in cui la nuova proprietà ha garantito la stabilità finanziaria necessaria per accelerare il percorso di crescita e i risultati si sono visti subito. Insieme a un’organizzazione e a una squadra fortissime, guidata con passione e capacità dell’amministratore delegato, Egidio Cozzi, abbiamo cominciato a scrivere un nuovo capitolo
di questa incredibile storia italiana, con l’ambizione e l’orgoglio di portare la moka e il nostro caffè Bialetti in tutto il mondo. Siamo estremamente soddisfatti dei risultati del 2025 e di come è iniziato il 2026, nonostante le evidenti incertezze sui mercati internazionali. Come la prima edizione dell’International Moka Day ha ben dimostrato, siamo certi che c’è un’opportunità enorme per Bialetti nel futuro e faremo di tutto per coglierla”. Il piano di crescita sostenibile 2030
Nel corso degli ultimi mesi, Bialetti ha definito il proprio Piano di Crescita Sostenibile 2030, un percorso quinquennale volto a integrare in modo strutturale la sostenibilità nella strategia industriale dell’azienda. Il Piano si fonda su una visione chiara: porre le persone al centro dei processi di trasformazione, valorizzare le filiere attraverso disciplinari proprietari e certificati in grado di accrescere il valore del prodotto, e promuovere una transizione concreta verso un modello industriale sempre più circolare e innovativo.