Brioschi, nel 2025 risultato netto torna positivo a 5,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Brioschi Sviluppo Immobiliare ha approvato i risultati al 31 dicembre 2025, segnando un netto miglioramento rispetto all'esercizio precedente. Il risultato complessivo consolidato di pertinenza del Gruppo è tornato in positivo per 5,5 milioni di euro, a fronte della perdita di 0,8 milioni registrata nel 2024. Il margine operativo lordo si è attestato a 3,6 milioni di euro, mentre il patrimonio netto è salito a 109,5 milioni. Significativo il miglioramento della posizione finanziaria netta consolidata, scesa a 59 milioni di euro rispetto ai 73,2 milioni dell'anno precedente.



L'esercizio è stato caratterizzato da importanti operazioni strategiche, tra cui la cessione della partecipazione nel Fondo Fleurs per oltre 13 milioni di euro, che ha generato un margine positivo di 5,6 milioni. Nel comparto immobiliare milanese, la controllata L'Orologio ha incassato 3,2 milioni di euro a titolo di risarcimento per la prolungata occupazione abusiva dell'immobile di via Watteau da parte del centro sociale Leoncavallo, immobile rientrato pienamente nella disponibilità del Gruppo in agosto dopo lo sgombero.



Per il futuro, Brioschi ha deciso di avviare lo studio di un nuovo masterplan a destinazione prevalentemente residenziale per l'area di Rozzano, rispondendo alla forte domanda del mercato living. Parallelamente, proseguono le interlocuzioni per lo sviluppo dei residui 14.000 mq a Milanofiori Nord. Anche il settore alberghiero ha mostrato segnali positivi con ricavi in crescita a 5,6 milioni di euro.



L'Assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali è stata convocata per il prossimo 22 maggio 2026.

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