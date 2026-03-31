Rosetti Marino, risultato netto 2025 sale a 36,9 milioni

(Teleborsa) - Rosetti Marino ha chiuso l'esercizio 2025 con un Risultato netto consolidato di 36,9 milioni di euro, contro i 29,795 milioni del 2024.



Il Prodotto Interno Lordo consolidato al 31 dicembre 2025 è cresciuto a 686,382 milioni da 582,594 mln al 31 dicembre 2024. L’incremento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (+17,8%) è riconducibile al settore Renewables & Carbon Neutrality, mentre settore Oil&Gas ha registrato una contrazione rispetto all’esercizio precedente ed il settore Navale è risultato sostanzialmente stabile. Il portafoglio ordini ammonta ad 995 milioni di euro (Euro 1.160 Milioni al 31 dicembre 2024).



Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato è stato di 66 milioni contro i 53,675 mln al 31 dicembre 2024. Il risultato operativo (EBIT) consolidato è stato di 56,938 mln contro 47,532 mln al 31 dicembre 2024.



La posizione finanziaria netta consolidata a breve, comprensiva delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, al 31 dicembre 2025 è positiva (eccedenza di cassa) per 153,205 mln.

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