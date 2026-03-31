IPI, esercizio 2025 in perdita per 12,4 milioni

(Teleborsa) - IPI chiude l'esercizio 2025 con Ricavi e proventi pari a 47,1 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 47,9 milioni del 2024. Il Risultato della Gestione Caratteristica si è attestato a 4,3 milioni (nel 2024 erano 8,2 milioni), mentre il Margine Operativo Lordo o EBITDA risulta negativo per 0,2 milioni (nel 2024 erano 19,5 milioni). L'esercizio chiude con una perdita di 12,4 milioni (nel 2024 utile 0,6 milioni). Posizione finanziaria netta negativa per 123,8 milioni ante IFRS16 (al 31.12.2024 era 134,7 milioni)



(Foto: © Andrii Yalanskyi | 123RF)

Condividi

```