Caltagirone, nel 2025 utile a 272 milioni e dividendo in crescita dell’11%

(Teleborsa) - Il Gruppo Caltagirone , che opera nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi lavori, immobiliare e finanziario, ha chiuso l’esercizio 2025 con risultati in forte crescita su tutte le principali voci di conto economico.



Il Risultato netto è stato pari a 272,4 milioni di euro, in aumento del 5,8% rispetto all’esercizio precedente (257,5 milioni di euro nel 2024) di cui 147,8 milioni di euro di competenza del Gruppo (+13,6% rispetto ai 130,1 milioni di euro del 2024). L’Utile rilevato nel conto economico complessivo, pari a 527,5 milioni di euro (449,3 milioni di euro nel 2024) di cui 359,7 milioni di euro di competenza del Gruppo (295,6 milioni di euro nel 2024), è dovuto principalmente della variazione positiva nella valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo e delle plusvalenze realizzate dalla vendita di azioni quotate.



I Ricavi operativi si sono attestati a 2,438 miliardi di euro, in crescita del 13,9% rispetto all’esercizio precedente (2,140 miliardi di euro nel 2024) e beneficiano principalmente dell’incremento dei ricavi nel settore delle costruzioni.



Il Margine operativo lordo, positivo per 487,9 milioni di euro con un incremento dell’11% rispetto al precedente esercizio (439,4 milioni di euro nel 2024), beneficia della migliore redditività dei settori del cemento e delle costruzioni.

Il Risultato operativo, al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 182,8 milioni di euro (177,2 milioni di euro al 31 dicembre 2024) è stato positivo per 305,1 milioni di euro (262,2 milioni di euro nel 2024), in aumento del 16,3%. Il risultato include la svalutazione di 19,1 milioni di euro delle attività immateriali a vita indefinita relative al settore editoriale (15 milioni di euro nel 2024).



Il Risultato netto della gestione finanziaria, positivo per 44,4 milioni di euro ha registrato una flessione rispetto al precedente esercizio (61,1 milioni di euro nel 2024) per effetto principalmente dei minori utili netti su cambi e dei maggiori oneri netti derivanti dalla valutazione dei derivati, fattori solo parzialmente compensati dall'incasso di maggiori dividendi su azioni quotate.



La Posizione Finanziaria Netta, pari a 527,7 milioni di euro (370,4 milioni di euro al 31 dicembre 2024), cresce di 157,3 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente principalmente per effetto del flusso di cassa operativo positivo del gruppo Cementir.



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,30 euro per azione. Il dividendo sarà posto in pagamento il 20 maggio (stacco cedola in Borsa il 18 maggio) e con record date alla data del 19 maggio.

