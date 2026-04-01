USA, vendite al dettaglio crescono più delle attese a febbraio

(Teleborsa) - Crescono più delle attese le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Nel mese di febbraio 2026, si è registrato un +0,6% mensile a 738,4 miliardi di dollari, dopo il -0,1% del mese precedente. Il dato comunicato dall'US Census Bureau è migliore delle attese degli analisti che avevano stimato un aumento dello 0,5%. Su base annua si è registrato un aumento del 3,7%.



Il dato "core", ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un +0,5% su base mensile, dopo la variazione nulla del mese precedente, sopra il +0,3% stimato dal consensus.



(Foto: Dimitris Vetsikas / Pixabay)

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