Euro Zona, segnali misti dalle vendite al dettaglio ad aprile

(Teleborsa) - In calo più delle attese le vendite al dettaglio dell'Eurozona ad aprile rispetto a marzo. Secondo l'Eurostat, su base mensile, le vendite registrano una variazione negativa dello 0,4% contro il -0,3% stimato dal consensus e rispetto al +0,8% del mese precedente (dato rivisto da -0,1%).



Le vendite su base annuale sono invece salite dell'1% al di sopra del consensus (+0,3%), ma in rallentamento rispetto al +2,1% del mese precedente (rivisto da +1,2%).



Nell'Europa dei 27 le vendite sono salite dello 1,1% su base mensile, mentre su base annua hanno segnato un +1%.



(Foto: © iloveotto/123RF)

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