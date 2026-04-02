Francoforte: giornata depressa per Airbus

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso aerospaziale , che presenta una flessione del 2,67% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Airbus rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La situazione di medio periodo del produttore degli Airbus resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 164,1 Euro. Supporto visto a quota 162,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 165,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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