Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'1/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'1/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,42%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,9244, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,9162. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,9326.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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