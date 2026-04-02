Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile
Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,42%.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,9244, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,9162. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,9326.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)