Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Performance infelice per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata dell'1 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 10.059,3. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 10.456,8. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 10.854,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)